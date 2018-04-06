بالفيديو: شاهد هدف إسحاق بلفوضيل في مرمى هانوفر

واصل المهاجم الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل لاعب فاردير بريمن الألماني، اليوم الجمعة، حسّه التهديفي أين أحرز الهدف الوحيد لناديه.

وجاء هدف بلفوضيل في الدقيقة الـ74 مقلصا به الفارق بعد أن إستقبل كرة بينية من زميله أسكنها مرمى حارس نادي هانوفر.

ورغم هذا الهدف إلا أن فاردير بريمن لم يقوى على تعديل النتيجة وخسر اللقاء بثنائية لهدف في لقاء يحسب على البطولة.

للإشارة، فإن مهاجم السابق لستاندار دولياج سجل هدفه ثالث على التوالي بعد اللقاء الماضي أين ترك بصمته بهدفان رائعان.