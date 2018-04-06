نكاز متهم بـالعمالة لصالح لوبي صهيوني

اكد “علي زاوي” الخبير في الشؤون الامنية ان زيارة رشيد نكاز ماهي الا شطحات سردوك بحثا عن الترويج الاعلامي والسياسي النتن بدعم اللوبي الصهيوني

حيث اضاف السيد علي زاوي ان نكاز يعرف جيدا المناطق السهلة الولوج لاسيما بلدية وادي ارهيو بغليزان اين تتواجد جماعة بن نعوم وخالدي ياسين التي تنشط في اتجاه الفكر المتطرف ,مستدلا في ذلك ان الحراك الحادث بالحزائر اصبح خطيرا في ظل الاحتجاجات التي لم تعرفها الجزائر في عز الازمة الاقتصادية

مضيفا انه تم التحذير مرارا من الشباب الذين ولدوا في التسعينات ,لانهم لا يعرفوا حجم التضحيات التي قدمتها الجزائر من ابرياء مواطنين وامن واعلامين , وهي ماده سهلة” الجيل الجديد” لتوريطها عن طريق المال والخطاب السياسي .

و أضاف “على زاوي” ان رشيد نكاز يعمل لجهات تريد تيهيئة المكان لدخول التطرف , من خلال إعلانه عن تسديده لكل الغرامات المالية الصادرة في حق حقوقيين ونشطاء سياسين متابعين بغرامات مالية بتهم عدة التحريض علي القتل والحرق والسب والقذف والتهديد

ويشار ان وزير الشؤون الدينية السابق غلام الله صرح علي المباشر خلال زيارة من غليزان ان فتنة غرداية تم التخطيط لها من بلدية “وادي ارهيو”