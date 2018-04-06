دراسة بريطانية تزعم أن إفريقيا ستنقسم إلى جزئين

زعمت دراسة بريطانية أن إفريقيا ستنقسم إلى جزئين عقب مشاهدات عديدة لما يجري في شمال الصومال وجنوب إثيوبيا بعد إعلان هيئة الطرق السريعة في كينيا انهيار طريق "ماي ماهيو" السريع بسبب صدع بركاني.

ويتوسع الصدع الجيولوجي المتواجد على الجانب الشرقي من القارة، والذي سيحل محله المحيط ويتوسع بشكل أكثر من المتوقع.



وقال عالم الجيولوجيا ديفيد أديدي: "هذا الصدع العظيم يقسم إفريقيا إلى جزئين. الشق تسبب في ابتلاع المياه التي كانت موجودة بسبب الفيضانات، ما أدى لمزيد من التشققات".

ويرى الجيولوجي الكيني ديفيد أحيدي، أن الزلزال الذي وقع في شرق إفريقيا خلق شرخا عملاقا يمكن أن يواصل توسعه، في أية لحظة ويؤدي في المستقبل إلى انقسام القارة إلى جزئين.

وقال الخبير: "هذا التصدع العظيم سيقسم إفريقيا، وقد ثبت لنا أن جزءا من القشرة الأرضية – الصفيحة الصومالية – ابتعد عن الجزء الآخر بمقدار 2.5 سم. وفي المستقبل القريب، إذا استمرت العملية، فستنفصل عن الصفيحة الليثوسفية النوبية".

وشدد على ضرورة دراسة تضاريس المنطقة بشكل دقيق لتحديد أماكن البناء الآمن للطرق والمباني.

ووقع الانفصام على أراضي كينيا، التي هي جزء من الوادي المتصدع في شرق إفريقيا. وبلغ عمق الشرخ حوالي 20 مترا وعرضه 15 مترا.

وهجر السكان المحليون المنازل الواقعة بالقرب من مكان التصدع.