رسميا... إسلام سليماني لن يشارك في مباراة الغد أمام لسيتر سيتي



أعلن الرجل الاول في العارضة الفنية لنادي نيوكاستل الإنجليزي عدم مشاركة الدولي الجزائري إسلام سليماني رسميا في مباراة الغد أمام لسيتر سيتي.

وجاء ذلك خلال التصريحات التي نشرتها الصفحة الرسمية للنادي الإنجليزي والتي أكد فيها المدرب الإسباني رافاييل بنيتيز قائلا:

“المجموعة مكتملة ولا نشكو من أي إصابات، سليماني ليس مصابا لكنه غير معني بمباراة ليستر سيتي غدا”.

يذكر أن عقد إعارة مهاجم المنتخب الوطني إسلام سليماني من ليستر لنيوكاستل يحتوي على بند يمنعه من مواجهة زملاء محرز.