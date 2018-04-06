عهد التميمي تعرضت للتحرش و التهديد

قالت صحيفة إسرائيلية إن الفتاة الفلسطينية، عهد التميمي، تعرضت لتحرش جنسي وتهديدات أثناء استجوابها، حسب ما ذكرته محاميتها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأضافت الصحيفة أن محامية الفتاة التي باتت أيقونة فلسطينية جديدة، تقدمت بشكوى رسمية للمدعي العام، جاء فيها أن التميمي تعرضت لـ"سلوك غير لائق" خلال استجوابها.

وأكدت المحامية أن أحد مستجوبي "عهد" قال لها إن عينيها يشبهان عيني الملاك"، وهو ما يعتبر تحرش لفظي صريح، لاسيما أنه تزامن مع ضغوط مارسها المحققون خلال استجوابها.

وحسب المحامية، فإن المحقق هدد "عهد" "بالقبض على أفراد آخرين من عائلتها إذا لم تتعاون معهم".

وكانت محكمة عسكرية إسرائيلية أصدرت حكما بحق الفتاة بالسجن 8 أشهر لصفعها وركلها جنديين إسرائيليين، وذلك بعد التوصل لاتفاق مع المحكمة.