مؤشرات على تحركات لمقاتلين أجانب في المنطقة

ممثلو خمس دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي يشاركون في اجتماع الجزائر الإثنين القادم

مساهل: ”تقارير أمنية سجلت تحركات مقاتلين أجانب في المنطقة”

تستضيف الجزائر يومي الاثنين والثلاثاء القادمين اجتماعا رفيع المستوى حول ”مكافحة تمويل الارهاب في افريقيا”وسط أجواء تشير إلى ارتفاع المخاطر على صعيد مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتشابك العلاقة بين شبكات التهريب والمتاجرة بالمخدرات مع الكتائب الإرهابية المنضوية تحت لواء تنظيمي ”داعش” و«القاعدة” بالقارة السمراء خاصة في منطقة الساحل الإفريقي.

ويبحث الملتقى الذي سيحضره خبراء وأمنيين جزائريين وعرب ودوليين سبل تطوير عمل المصارف الإفريقية لتتواءم مع التشريعات الدولية التي تصدر تباعا، وتتجنب المخاطر التي تفرضها وجود ”منظمات إرهابية” في المنطقة وعمليات تبييض للأموال وتمويل لها إلى جانب آليات محاصرة نشاط بارونات تهريب الأسلحة والسموم على الحدود ومناقشة توصيات عملية لتجريم دفع الفديات للمجموعات الإرهابية.

وسيضم هذا اللقاء الذي تنظمه مناصفة كل من الجزائر والاتحاد الإفريقي مندوبين من دول أعضاء الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكذا من منظمات دولية وإقليمية أخرى تنشط في مجال مكافحة الارهاب وتمويله بحسب المصدر ذاته.كما سيشهد هذا اللقاء مشاركة ممثلين من خمس دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي ومن كندا.وسيشرف على افتتاح أشغال هذا اللقاء وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل الذي سبق وأن أعلن خلال شهر مارس الفارط عن عقد هذا اللقاء بالجزائر العاصمة.

وفي هذا الصدد أشار مساهل أن انعقاد هذا اللقاء بالجزائر العاصمة هو” قرار تم اتخاذه خلال شهر سبتمبر 2014 من طرف قمة رؤساء دول وحكومات مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي ووافقت عليه قمة الاتحاد الإفريقي. وأضاف مساهل قائلا ”هذه الندوة جد هامة في السياق الحالي لتكون لنا مواقف افريقية ومحاولة تبادل وجهات نظرنا حول تشريعات دولنا وكذا تحديد دور مؤسساتنا التي تكافح ضد تبييض المال وضد الاتجار بجميع أنواعه”.وقال مساهل أن ”الجزائر كافحت الإرهاب في ظروف مأسوية للغاية ودفعنا ثمنا باهضا مقابل ذلك فنحن أكثر حساسية وأكثر تجندا لدرجة أن ما عايشناه لا نرضاه لأي شعب من الشعوب”، مستطردا في نفس السياق ”إننا ننتهج هذا الحوار مع كل شركائنا ونحن نحقق تقدما في هذا المجال، إننا أكثر تضامنا وفعالية في مواجهة تحدي الإرهاب ولهذا نحن على يقين بأننا سنفوز بهذه المعركة الهامة”.

وأعرب الوزير في هذا الصدد عن تأسفه لـ«كثرة” التحديات التي يطرحها التطرف العنيف والإرهاب والتي تستوجب ـ كما قال ـ روح الاتحاد والتضامن التي طالما تميزت بها القارة السمراء لمواجهة هذه الآفة، مبرزا أن التحضير والاستعداد لرفع هذه التحديات”سيسمح لشعوبنا وبلداننا بتركيز طاقاتها ومواردها على تعزيز تنميتها ورخائها”. ولفت مساهل بالمناسبة إلى”خطر العودة المتوقعة لعدد من المقاتلين الإرهابيين الأفارقة إلى بلدانهم الأصلية أو إلى الأراضي الإفريقية بشكل عام في ظل تراجع الإرهاب عسكريا في سوريا والعراق”، مبرزا أن ”هؤلاء يعملون على الاستقرار بهذه المناطق ومتابعة أهدافهم الإرهابية بها”.

ونبه في هذا السياق إلى أن التنظيم الإرهابي الذي يعرف باسم ”داعش” قد ”دعا عناصره إلى العودة إلى ليبيا ومنطقة الساحل والصحراء ككل”، مشيرا إلى أن تقارير قد سجلت تحركات مقاتلين أجانب في هذا الاتجاه.” كما تقوم الجماعات الإرهابية بإعادة تنظيم نفسها وتجميع مواردها وتستعد لتجنيد هؤلاء الوافدين الجدد الذين يتمتعون بتدريب إيديولوجي وعسكري وقدرة عالية على استغلال شبكة الانترنت والشبكات الاجتماعية”، يضيف مساهل الذي حذر أيضا من حصول الجماعات الإرهابية على موارد مالية كبيرة، لا في ظل ارتباط الإرهاب بالجريمة المنظمة العابرة للحدود. ودعا الوزير في هذا الصدد إلى تكثيف الجهود والتنسيق على المستوى القاري لمواجهة ”قدرة منظري الجماعات الإرهابية من خلال استخدام الأنترنت على استغلال العديد من نقاط ضعف المجتمعات والأفراد لنشر التطرف والتجنيد والعمل على تعميق هذه الثغرات من أجل إفشاء الفتنة والفرقة والكراهية بين الشعوب الطامحة للعيش في كنف السلام”.