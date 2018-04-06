بنك «فيدور» الألماني يستعد لإطلاق أول منصة مصرفية رقمية في الجزائر

يستعد بنك «فيدور» الألماني إطلاق أول منصة مصرفية رقمية في الجزائر قريبا ستتيح خدامات الشراء والبيع عبر الإنترنت و الهواتف الذكية.

وحسب ما ذكرته صحيفة " Les Echos" الفرنسية فإن البنك الألماني سيطلق خدمات عصرية لعملائه الجزائريين ومن بينها إمكانية فتح حساب بنكي دون تكبد عناء التنقل الى مقر البنك بإستعمال " المكالمات المرئية" عبر الإنترنت بالإضافة الى إتاحة حساب جاري للعميل دون إشتراط ان يكون به قدرا من المال.

وستعد المنصة الجديدة لمواكبة متطلبات نمط الحياة الجديد للشباب أو ما يعرف بجيل الألفية، إلى جانب المستهلكين الذين يبحثون عن حلول رقمية تلبي احتياجاتهم المصرفية بسهولة وراحة.

وحسب ذات المصدر سينطلق البنك الألماني في إطلاق خدماته إنطلاق من بنك " نيتكسيس الجزائر" و هو فرع بنك " BPCE" الفرنسي الذي يماك ايضا اسهم البنك الألماني" فيدور" ويعد بنك «فيدور» الذي تأسس في العام 2009، أول مصرف يقدم خدماته عبر الإنترنت كمنافس للمصارف التقليدية في أوروبا، ويعد أول منصة في العالم للخدمات المصرفية البديلةن حيث ابتكر نهجاً جديداً للعمل المصرفي يجمع بين الخدمات المالية التقليدية وأسلوب عمل شركات التكنولوجيا.

وتقوم فكرة عمل بنك «فيدور» على التواصل الاجتماعي مع العملاء عبر الإنترنت، حيث يقوم المستخدمون بتبادل النصائح المالية كما يشاركون في ابتكار منتجات مصرفية وفق احتياجاتهم.