محرز مطلوب من قبل هذا العملاق الإيطالي

عادت إدارة نادي روما الإيطالي لِتتفاوض من جديد مع نظيرتها من ليستر سيتي، لِإنتداب اللاعب الدولي الجزائري رياض حرز في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

جاء ذلك، الجمعة، في تقرير لِصحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية.

وكانت إدارة نادي روما قد رصدت غلافا ماليا تراوح ما بين 23 مليون أورو و35 مليون أورو الصيف الماضي، لِجلب رياض محرز. ولكن مُسيّري ليستر سيتي رفضوا العرض، وأصرّوا على استلام قيمة مالية أكبر بِكثير.

ويرتبط الجناح رياض محرز (27 سنة) مع نادي ليستر سيتي بِعقد، تنقضي مدّته صيف 2020.

ولا يُستبعد أن يترك رياض محرز فريق ليستر سيتي الصيف المقبل، خاصة وأنه حاول الخروج أربع مرّات (في صيفَي 2016 و2017 وشتاءَي 2017 و2018) دون طائل.