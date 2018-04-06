الأسبوع القادم...الرئيس بوتفليقة في زيارة تفقدية للعاصمة

سيشرع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بزيارة تفقدية إلى العاصمة،هذا الاثنين 9 أفريل، من أجل تفقد وتدشين العديد من المشاريع المنجزة.

وحسب مانقله موقع "alg24" الإخباري من مصدر عليم، فإن الرئيس بوتفليقة سيعاين ويدشن خط مترو الجزائر الجديد، وكذا مسجد كتشاوة بساحة الشهداء.

هذا وحسب الموقع ذاته فإن زيارة وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، البارحة رفقة والي العاصمة كانت من أجل معاينة الأشغال والتحضيرات الأخيرة لإطلاق المحطة الجديدة لمترو العاصمة، بينما تكفل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بالتحضير ووضع اللمسات الأخيرة قبل تدشين مسجد كتشاوة العتيق.

هذا ولم يرد أي بيان رسمي إلى حد الآن من قبل رئاسة الجمهورية، يؤكد فيها أو ينفي هذه الزيارة.