الشاب نصرو في الجزائر بعد 21 سنة من الغياب

بعد أكثر من 21 سنة من الغياب، سيعود الشاب نصرو لأرض الوطن هذا الثلاثاء في حدود الساعة العاشرة صباحا بمطار هواري بومدين، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، يأتي هذا بتأكيد من الناطق الرسمي للشاب نصرو، عبر صفتحه على "الفايسبوك".

وتجدر الإشارة إلى أن نصرو أكمل جامل الإجراءات الخاصة بعودته للجزائر بعد أكثر من عشريتين من الزمن في أرض أمريكا، وكان قد أكد في تصريحات سابقة، أنه بصدد القيام بالإجراءات اللازمة للعودة لأرض الوطن، ولم يتبقى الكثير لكي يشتري تذكرة العودة للجزائر رفقة عائلته التي لم يشاهدها منذ قرابة العشرين سنة.

ومن المنتظر أن يصنع خبر عودة نصر الحدث في الأوساط الفنية في الجزائر، خاصة أن إبن وهران من بين الأصوات التي تلقى أغانيها رواجا كبيرا في خاصة العاطفية منها.