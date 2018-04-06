ماجر يطلب 250 مليون سنتيم من خير الدين زطشي" !

أفادت مصادر مطلعة أنّ خلافات باتت تطفو إلى السطح بين رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، والناخب الوطني رابح ماجر.

ووفق التفاصيل التي نقلها لـ "البلاد.نت" المصدر المطلع فإنّ الخلاف الذي وقع بين ماجر وزطشي يتعلق بالجانب المالي، حيث اشترط الناخب الوطني على زطشي تسديد مستحقات 15 يوما، وهي المدة التي كان فيها ماجر يتفاوض مع "الفاف" من أجل التوقيع على عقد تدريب الخضر.

ووفق ذات المصدر فإنّ ماجر صعّد اللهجة ضد زطشي بحجة أنه اضطر لترك كل انشغالاته وارتباطاته المهنية من أجل التفرغ لللمفاوضات التي جرت بينه وبين الفاف لمدة 15 يوما. من جانبه زطشي رفض الانصياع لمطلب ماجر واعتبر أن مستحقاته المالية تحسب فقط منذ اليوم الذي تم فيه توقيع العقد.

ويبدوا أن صاحب الكعب الذهبي عوض أن يهتم بمستقبل المنتخب الوطني والجانب التقني لـ "الخضر"، راح يلقي كل اهتمامه للجانب المالي.

وتجدر الإشارة إلى أن الناخب الوطني رابح ماجر جاء في المركز الخامس لأكثر المُدربين دخلا في القارة الإفريقية براتب شهري يبلغ 25 ألف أورو. وذلك ةوفق الترتيب التي أعدته مجلة ” jeune afrique”، وتفوق ماجر على مُدربين كبار على غرار نبيل معلول مُدرب تونس. وكذا أليو سيسي مُدرب المنتخب السينغالي المتأهلين إلى مونديال روسيا 2018.