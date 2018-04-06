الهلال الأحمر الجزائري يقدم الإسعافات الأولية للمصابين الفلسطينيين

جهّز الهلال الأحمر الجزائري مستشفى ميدانياً شرق قطاع غزة، لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين الفلسطينيين الذين تعرضوا لوابل من قنابل الغاز من قبل جيش الاحتلال، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق وإصابات في صفوفهم.

وأكد قائد فريق الإسعاف الميداني الفلسطيني الجزائري سامي حسين لبد، أن نصب نقطة إسعاف أولي في خيمة العودة شرق مدينة غزة هو ثمرة من ثمار التعاون الأصيل بين الشعبين الجزائري والفلسطيني، وتأكيداً على استمرار دعم الجزائريين للقضية الفلسطينية.

وقال لبد "جاءت الخيمة بدعم كريم من ولاية بسكرة في الجزائر تعاطفا مع الشعب الفلسطيني في غزة من أجل تقديم الإسعافات الأولية للمصابين للتخفيف من آلامهم وإنقاذ أرواح الناس في الميدان".

وأشار إلى أن خيمة الإسعاف الميداني الفلسطيني الجزائري تحمل رسالتين مهمتين أولهما التعاون والدعم الكبير واحساس الشعب الجزائري بمعاناة الشعب الفلسطيني في الحصار والاضطهاد من الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبها، أفادت وكالة "معا" الفلسطينية باندلاع مواجهات على المدخل الشمالي للبيرة، موضحة أن إجمالي عدد الجرحى بين الفلسطينيين في القطاع بلغ ستة أشخاص.

وتشهد الضفة الغربية مسيرات مماثلة، حيث يحضر المتظاهرون كميات أكبر من المعتاد من الإطارات المطاطية عند حاجز بيت إيل، وسجلت هناك اشتباكات بين الطرفين.