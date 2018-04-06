مناورات والتمارين إفتراضية في حال حدوث زلازل وكوارث طبيعية

من المرتقب تنظيم ندوة ما بين 14 و 19 أفريل الجاري، حول التمرين الأوروبي للمناورات والتمارين الإفتراضية في حال حدوث زلازل وكوارث طبيعية.

ويعد التمرين عبارة عن زلزال افتراضي يضرب منطقة البويرة ويشارك فيه عناصر من الحماية المدنية الجزائرية ونظرائهم من تونس وخمسة بلدان اوروبية، في إطار تنفيد برنامج الشراكة الجزائرية الأوروبية P3A.

وبهذا الخصوص قال العقيد فؤاد لعلاوي مدير تنظيم و تنسيق عمليات النجدة بالحماية المدنية خلال اجتماع تحضيري لهذه المناورات، يوم أمس الخميس: "أن هذه التمارين الافتراضية ممولة من الاتحاد الأوروبي في حدود مليون أورو."

وأضاف: "جاءت هذه التمارين إثر الترتيبات الإدارية بين المديرية العامة للحماية المدنية ومديرية عمليات المساعدة الإنسانية الأوروبية التابعة للمفوضية الأوروبية."