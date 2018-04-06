صرح مصدر مأذون بوزارة الشؤون الخارجية، لوكالة الأنباء الجزائرية أن قضية الصحراء الغربية تعتبر مسألة تصفية استعمار مثل حالة الجزائر خلال كفاحها من أجل استقلالها.و أضاف إن "القضية الصحراوية معترف بها من طرف الأمم المتحدة منذ إدراج هذه الأرض سنة 1963 في قائمة الأراضي غير المستقلة".

و في رده على التصريحات الأخيرة لوزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة بشأن دعم الجزائر لجبهة البوليساريو واعتباره أنه من واجبها التدخل في مسار تسوية النزاع، أوضح ذات المصدر إن "قضية الصحراء الغربية هي مسالة تصفية استعمار مثل حالة الجزائر خلال كفاحها من أجل الاستقلال"، مضيفا إن "القضية الصحراوية معترف بها هكذا من طرف الأمم المتحدة منذ إدراج هذه الارض سنة 1963 في قائمة الأراضي غير المستقلة".

و أشار ذات المصدر إلى أن " للجزائر واجب التضامن تجاه الشعب الصحراوي لممارسة حقوقه المشروعة مثل حالة الشعب الجزائري الذي حظي بتضامن أشقائه المغربيين و التونسيين خلال كفاحه من أجل استقلاله".

و بخصوص موقف المغرب المتعلق بإشراك الجزائر في المفاوضات حول قضية الصحراء الغربية، أكد ذات المصدر إن "دعم الجزائر للشعب الصحراوي و لممثله الشرعي جبهة البوليساريو لا يعني بتاتا أنه يجب إشراكها في هذه المفاوضات"، مضيفا في هذا السياق أنه "من غير المعقول في حال الجزائر المكافحة، أن يطلب من المغرب أو من تونس آنذاك التفاوض مع فرنسا من أجل استقلال الجزائر".