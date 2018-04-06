ارتفاع محسوس في درجات الحرارة وقد تصل إلى 31 درجة

ستشهد الجزائر ارتفاعا في درجات الحرارة خلال الـ 24 ساعة القادمة بحسب ما أفاد به الديوان الوطني للأرصاد الجويةن اليوم الجمعة.

وستصل درجات الحرارة القصوى إلى 31 درجة مئوية بسبب تيارات جنوبية غربية ستؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بالمناطق الشمالية للبلاد، خلال اليوم الجمعة ويوم غد السبت، يضيف المصدر.

وستسجل كل من البليدة وغيليزان وعين الدفلى درجات حرارة تصل إلى 31 درجة، في حين أنها ستصل إلى 30 درجة بكل من تيبازة والطارف وسكيكدة وبومرداس وقالمة وسيدي بلعباس، و29 درجة بالجزائر العاصمة ومعسكر و 28 درجة بولايات: جيجل وتيزي وزو وبجاية

وتكون ارتفاعات درجة الحرارة مرفوقة بأمطار رعدية متفرقة على المناطق الساحلية الغربية و الوسطى الغربية إبتداءً من اليوم، و أمطار رعدية متفرقة ايضا على المناطق الجنوب الغربي بمنطقة بشار خلال ظهيرة اليوم.