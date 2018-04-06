الجزائر صوتت لصالح المقترح الروسي

فشلت روسيا، أول أمس الأربعاء ، في الحصول على تصويت بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإعادة فتح تحقيق مشترك جديد في قضية تسميم الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال في العاصمة البريطانية لندن .

وحسب ما نقلت رويترز عن مصدر ديبلوماسي ، فقد صوتت الجزائر وهي عضو في المجلس التأسيسي للمنظمة التي أسست في 1997 ، لصالح المقترح الروسي إلى جانب 5 أعضاء آخرين ، في حين رفض 15 عضوا إعادة فتح التحقيق المشترك في قضية سكريبال ، الذي تتهم بريطانيا ودول أوروبية أخرى موسكو بالوقوف وراء مقتله .

وكانت روسيا تقدمت بالمقترح الخاص بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بسبب عدم دعوة بريطانيا لها للمشاركة في تحقيق تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمقرر أن تظهر نتائجه الأسبوع المقبل.

وقال المصدر الدبلوماسي إن الصين وأذربيجان والسودان والجزائر وإيران ساندت التحرك الروسي، وامتنعت 17 دولة عضوًا عن التصويت، وقالت موسكو إن “منظمة حظر الأسلحة الكيماوية رفضت طلبا روسيا لإجراء تحقيق مشترك مع بريطانيا حول تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته”.