الانطلاق رسميا في عمليات التسجيل في صيغة الترقوي المدعم LPA

أعلن الصندوق الوطني للسكن ، اليوم الخميس في بيان ، عن الانطلاق رسميا في عمليات التسجيل للراغبين في الحصول على السكنات بصيغة الترقوي المدعم LPA على مستوى البلديات ، بداية من 08 أفريل 2018 وإلى غاية 07 ماي 2018 كآخر أجل لإيداع الملفات .

وحسب ما جاء في بيان نشرته مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عبر بلديات عدّة ولايات على المستوى الوطني على غرار وهران وتيارت ، فإنه سيكون بإمكان المواطنين الراغبين في التسجيل للحصول على السكن الترقوي المدعّم LPA لسنة 2018 ، تحميل استمارة طلب المساعدة المالية من أجل الحصول على ملكية سكن في إطار صيغة LPA ، مباشرة من الموقع الإلكتروني للصندوق الوطني للسكن CNL ، لإرفاقها بملف التسجيل المتكوّن من الوثائق المذكورة في الاستمارة .

ويتمّ إيداع الملفات أو إرسالها عبر البريد "الموصى عليه" ( recommandé) إلى السيد رئيس المجلس البلدي لبلدية محلّ الإقامة ، خلال الفترة الممتدة من 08 أفريل 2018 إلى غاية 07 ماي 2018 كآخر أجل.





ويتكون ملف التسجيل للحصول على سكن LPA حسب ما توضح استمارة الصندوق الوطني للسكن من الوثائق التالية:

-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمترشح

-مستخرج من شهادة الميلاد رقم 12 لطالب الإعانة وزوجته بالنسبة للمتزوجين

-بطاقة عائلية للحالة المدنية أو شهادة عدم الزواج

-شهادة عمل مؤرخة بأقل من 06 أشهر بالنسبة للأجراء أو نسخة من أي شهادة تثبت ممارسة نشاط مهني لغير الأجراء

-بطاقة الإقامة للمترشح

-وثائق إثبات المداخيل حسب الحالة

وبإمكان الراغبين في التسجيل تحميل استعمارة الصندوق الوطني للسكن عبر الرابط التالي:

https://www.cnl.gov.dz/page/actualite#scrollTop=0