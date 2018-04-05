استطاع الشاب سفيان عفيان أن يجمع عددا كبيرا من نظرائه في مبادرة لتنظيف شوارع ومدن ولايات الوطن، وهي الحملة التي ما تزال مستمرة لحد كتابة هذه الأسطر، ولن تتوقف حسب عفان لأنها غرست جذورها وتحولت إلى نشاط يومي للعديد من الشباب المتحمس والمتشبع بثقافة النظافة.

وقال المنسق الوطني لهذه الحملة عفان سفيان إن هذه المبادرة عرفت 4 مراحل منذ انطلاقها في 1 نوفمبر 2016، واستمرت إلى غاية 7 جانفي 2017، إذ تم إنشاء صفحة في فايسبوك باسم ”جزائر خضراء”، مع تصميم شعار للحملة عنوانه ”مواطن جزائري.. هدفي خدمة بلدي” تتوسطه خريطة الجزائر كتب في وسطها عبارة ”جزائر خضراء” وفي أسفلها عبارة ”متطوع”، وكانت هذه المرحلة حملت شعار ”فلنلبي نداء نوفمبر.. رسالة الشهداء”، لتعرف هذه الفترة عملية تنظيف واسعة وغرس للأشجار. وشملت البداية 10 ولايات، بمشاركة فعالة للمجتمع المدني ممثّلا في الكشافة الإسلامية والهلال الأحمر والاتحاد العام للعمال الجزائريين وبعض الجمعيات الناشطة في هذه الولايات.

أما المرحلة الثانية حسب عفيان فتمت بين 7 جانفي و18 فيفري، وتوسعت الفكرة فيها من حملة نظافة وتشجير فقط إلى التبرع بالدم وتكريم أسر المجاهدين والشهداء، مع القيام ببعض النشاطات الرياضية والثقافية، ”لتتوج هذه المرحلة بدعوتنا من طرف وزارة الموارد المائية والبيئة للمشاركة في ملتقى المجتمع المدني من أجل البيئة الذي أُقيم بمدينة البليدة يومي 06 و07 فيفري 2017، عرض من خلالها مدير المبادرة الفكرة برؤيتها الأوسع لتصل إلى 48 ولاية”.

ويضيف عفيان أنه تم تخصيص نشاط وطني خاص في شهر فيفري باعتباره شهر الشهداء، إذ حملت مديرية المبادرة على عاتقها توزيع العلم الوطني مرفقا بالنشيد الوطني.

وعن المرحلة الثالثة الممتدة من 18 إلى 24 فيفري 2017، يقول عفيان إنها عرفت تطورا نوعيا من حيث المضمون بعد أن امتدت لتشمل المؤسسات التربوية والجامعات ومراكز التكوين المهني، فتم تكريم رموز العمل النقابي وعدد من النساء الرائدات في المجال النقابي والجمعوي، مع التحسيس بقيمة الحفاظ على الماء تحت شعار ”الوفرة لا تعني التبذير”.

أما المرحلة الرابعة الممتدة من 24 فيفري إلى غاية 19 مارس بعنوان ”من التأميم إلى النصر” تحت شعار ”خير الجزائر بشبابها”، كانت الطبعة الرابعة والهامة في حياة المبادرة، فقد تم فيها تكريم عمال النظافة عبر مختلف الولايات عرفانا وتقديرا لما يقدمونه من عمل نبيل وتحملهم المشقة والتعب من أجل نظافة المدن، وقفات عرفتها الطبعة في عدة ولايات تنوع فيها النشاط لتحقيق الهدف الأسمى، من خلال غرس آلاف الأشجار بمشاركة جميع أطياف المجتمع من جمعيات ونشطاء وإعلاميين، لتكون ”الجزائر خضراء” يرفرف فوق اسمها علم الشهداء.

وقال المصدر ذاته إن الحملة متواصلة إلى يومنا هذا لتشهد نهاية كل أسبوع إبداعا منقطع النظير لشباب همه الوحيد خدمة الوطن.