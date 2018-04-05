سيارات “بيجو” جزائرية جاهزة خلال 8 أشهر.

كشف الرئيس المدير العام لمجمع “كوندور” عبد الرحمن بن حمادي عن استكمال وثائق تأسيس مصنع “بيجو” بوهران قبل أسبوعين، وأن هذا المشروع المهم دخل في الظرف الراهن مرحلة إنجاز الهياكل بالشراكة مع المصنع الأم بفرنسا وبقية المساهمين، ويرتقب أن ينطلق في عملية التسويق بداية من سنة 2019، أي في غضون 8 أشهر، التي سيتم خلالها إنتاج 25 ألف مركبة متاحة للبيع أمام الجزائريين.

وأوضح بن حمادي في تصريح إلى “الشروق” أن الشركاء حاليا بصدد إنجاز الهياكل واستكمال الأرضية، مؤكدا أن المشروع سيكون بمنطقة الهامول بوهران، التي تحولت إلى قطب لصناعة السيارات في الجزائر، في حين إن الإنتاج المبدئي سيشمل 3 أصناف من السيارات وهي سي إليزي و208 و301، كما سيتم مباحثة إمكانية إنتاج أصناف أخرى مستقبلا، سواء تعلق الأمر بالسيارات السياحية أم الشاحنات أم أي من مركبات بيجو.

ويضيف المتحدث أن الأسعار سيتم تحديدها لاحقا بحسب سعر التكلفة ولن تكون مرتفعة، وإنما يرتقب تحديدها بشكل مدروس، مشددا على أنه لا يمكن اليوم الحديث عن سعر معين قبل إصدار أولى نماذج المركبات، وإنما سيتم تأجيل العملية إلى غاية اتضاح الرؤية بالنسبة إلى قيمة تكلفة المركبة، ومن ثم تحديد هامش ربح معين، على أن يكون السعر في متناول الزبون الجزائري ويتناسب والخدمات والتقنيات المتضمنة في المركبة.

وكانت سوق السيارات في الجزائر قد شهدت جملة من الإجراءات منذ بداية السنة الجارية، آخرها التعليمة التي أصدرها وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي حينما أمر بتسقيف سعر السيارات على مستوى المصنع بتخفيضات لا تقل عن 20 مليون سنتيم، وبعدها حملة المقاطعة التي أطلقتها جمعية حماية المستهلك لخفض أسعار السيارات التي شهدت ارتفاعا عادل الـ200 بالمائة في ظرف 4 سنوات، تحت شعار “خليها تصدي”، ثم بعدها إعلان المتعامل “كيا” عن تخفيض سيارة “بيكانتو” بـ50 مليون سنتيم، وأحاديث عن تخفيضات ستشمل أسعار السيارات المنتجة في الجزائر.

وتضم السوق الجزائرية مصنع رونو بوهران المنتج لعدة أصناف من المركبات وهي “سامبول” و”ستاب واي” و”كليو 4″ مؤخرا وأصناف أخرى، ومصنع سوفاك بغليزان بالشراكة مع المتعامل الألماني فولكسفاغن، بإنتاج 4 أصناف من المركبات وهي غولف وكادي وإيبيزا وسكودا أوكتافيا ومصنع هيونداي بتيارت المنتج لـ8 أصناف من السيارات ومصنع كيا، إضافة إلى مصانع الشاحنات.

وكانت الحكومة قد منحت 40 رخصة لإنتاج المركبات في الجزائر بين السيارات والشاحنات والجرارات والحافلات والدراجات النارية، في وقت تعتزم بلوغ مستوى إنتاج نصف مليون مركبة بحلول سنة 2019، وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق الوطنية وبلوغ مرحلة التصدير إلى الخارج.