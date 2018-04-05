مشاجرة علنية أمام وسائل الإعلام بين ملكة إسبانيا وحماتها

رصد مقطع مصور، مشاجرة داخل الأسرة الملكية بإسبانيا بين زوجة الإبن الملكة الحالية ليتثيا (45 عاما)، زوجة ملك إسبانيا فيليبي السادس، وبين حماتها الملكة السابقة صوفيا (79 عاما).

وأظهر المقطع الذي تم التقاطه الأحد الماضي، أثناء احتفالات العائلة المالكة بعيد الفصح بكنيسة بالما بمدينة مايوركا، الملكة صوفيا وهي تسير بجانب حفيدتيها ابنتي الملكة ليتثيا، وهما: (ليونور 12 عاما، وصوفيا، 10 أعوام).

وبينما تحاول الملكة السابقة التقاط صور تذكارية مع الفتاتين، فوجئت بزوجة ابنها المكلة ليتثيا أمامها وهي تحاول أن تضع يدها على ابنتها، وتعيق التصوير، فقامت بإبعاد يدها بالقوة، وحدث تلاسن بينهما، فيما تدخل الملك فيليبي لاحتواء الأمر والفصل بينهما.

وأوضح المقطع الملك السابق، خوان كارلوس (80 عامًا)، زوج الملكة صوفيا ووالد فيليبي السادس، وهو متفاجئ مما يحدث لكنه لم يحرك ساكنا.

وشهد المقطع تداولا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناولته وسائل الإعلام الإسبانية كافة.

يذكر أن الملكة الحالية ليتيثيا صحافية ومذيعة تلفزيونية سابقة تزوجها فيليبي السادس عام 2004، فيما قال متابعون إن الأسرة المالكة لم تكن راضية عن هذا الزواج لأنها من عامة الشعب.