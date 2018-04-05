تحفظت الجزائر على إدانة تركيا في البرلمان العربي

تحفظت الجزائر، الخميس، على بند في مشروع البيان الختامي لاجتماع البرلمان العربي بالقاهرة تضمن “إدانة” لتركيا بدعوى تدخلها في الشؤون العربية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية أن رؤساء برلمانات قطر والسودان والجزائر تحفظوا على إدانة البيان الختامي للاتحاد البرلماني العربي، في الجلسة الختامية لمؤتمر 27 للاتحاد، ما وصف بالتدخلات التركية في الشئون العربية.

ونقلت عن أحمد إبراهيم عمر رئيس البرلمان السوداني: “أعترض وأتحفظ على أي قرار ضد تركيا، وأنا مع تركيا قلبًا”.

ورد رئيس الاتحاد الحبيب المالكي: “البيان تم الاتفاق عليه باللجنة المعنية، وهي لجنة السياسات، وتوافقت عليه الدول، ونسجل تحفظ السودان وقطر والجزائر”.

وتم احتواء أزمة هذا البيان وصف المصادر ذاتها بعدم ذكر أسماء الدول باستثناء إيران.

ومثل الجزائر في هذا الاجتماع رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة مرفوقا برئيس لجنة الشؤون الخارجية عبد الحميد سي عفيف.

ولم يرد أي تصريح من الوفد الجزائري بشان القضية.