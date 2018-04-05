بالفيديو.. تايدر يتهم ماجر بالكذب

إتهم وسط ميدان المنتخب الوطني ونادي “إمباكت مونتريال” الكندي “سفير تايدر” الناخب الوطني “رابح ماجر” بنشر الأكاذيب حول جاهزيته البدنية.

وقال لاعب الخضر تايدر في تصريحات لوسائل الإعلام الكندية اليوم الخميس:”لم أتأثر بتصريحات الناخب الوطني رابح ماجر ولم تمس كبريائي”.

“أنا مُركز مع فريقي حيث قمنا بتحضيرات في المستوى ونملك أفضل المُحضرين البدنيين الفرنسيين إن لم يكن الأحسن في فرنسا”.

وأضاف:”هناك الكثير من الأكاذيب التي تُقال لكن لاعب كرة القدم يجب أن يبقى مُركز وجاهز ويقوم بعمله على أكمل وجه”.