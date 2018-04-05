الجزائر ترد على تصريحات وزير خارجية المغرب

ردت الجزائر على التصريحات الاخيرة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بالقول ان القضية الصحراوية هي قضية تصفية استعمار.اكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف اليوم الخميس ان الجزائر سجلت بارتياح ارادة الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش.

التي اكدها في تقريره امام مجلس الامن الدولي لبعث مسار التفاوض و تسهيل المفاوضات المباشرة.

بنية حسنة و دون شروط مسبقة بين طرفي النزاع المغرب و جبهة البوليساريو.

واضاف بن علي الشريف في بيان تحوز النهار على نسخة منه، ان الجزائر تسجل بقلق انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة.

بما في ذلك اللجوء الى التعذيب تجاه الصحراويين واستمرار القيود المفروضة على الزوار الاجانب.

بما فيهم الصحفيين والحقوقيون في دخول اراضي الصحراء الغربية و التي اشار اليها الامين العام الاممي في ذات التقرير.

كما اشار بن علي الشريف الى ان الجزائر تؤيد الامين العام الاممي.

الذي اكد ان مراقبة وضع حقوق الانسان بشكل مستقل وغير منحاز وكامل ودائم يعتبر ضرورة من اجل ضمان حماية الصحراويين.

واوضح ان الجزائر منشغلة بخصوص رفض المغرب، كما جاء في تقرير الامين العام السماح لبعثة الاتحاد الافريقي بالعودة الى العيون.

واستئناف تعاونها مع “مينورسو” لتنظيم استفتاء لتقرير المصير.

رغم ان الاتحاد الافريقي قد وجه خلال دورته العادية ال30 دعوة للمغرب من اجل السماح لذات البعثة بالعودة.

واكد ان الجزائر تأسف لاستمرار القيود والمضايقات التي يفرضها المغرب على البعثة.

والتي تضر كما اكده الامين العام في تقريره، بتصور نزاهتها وتتنافى مع اتفاق المبادئ المبرم مع الحكومة المغربية سنة 2015.

واكد بان الجزائر ستواصل دعمها الثابت ومرافقة جهود الامم المتحدة الرامية الى حل عادل ودائم لنزاع الصحراء الغربية.

القائم على ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الراسخ في تقرير المصير.

طبقا لمبادئ وعمل الامم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار وللشرعية الدولية”.