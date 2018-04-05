أول تصريح لوزير السياحة الجديد بعد استلام مهامه

تسلّم السيد عبد القادر بن مسعود ، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ، مهامه كوزير للسياحة والصناعات التقليدية خلفا للسيد حسان مرموري على اثر التعديل الحكومي الجزئي الذي أجراه أمس الأربعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

و في مداخلته بهذه المناسبة أشاد بن مسعود بالثقة التي منحها إياه الرئيس بوتفليقة، مؤكدا أنه "سيكمل ما بدأه سابقوه من أجل تطوير قطاع السياحة وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية".

وأوضح الوزير الجديد لقطاع السياحة ، في هذا الصدد ، أنه "سيعمل على ترقية قطاع السياحة الجزائرية إلى المكانة التي تستحق مع الترويج للوجهة الجزائرية".