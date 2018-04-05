بيان من المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.

أعلنت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات ، اليوم الخميس في بيان ، عند قرار بتمديد ساعات العمل في وكالات المراقبة التقنية للسيارات ، بشكل مؤقت ، قصد السماح لأصحاب المركبات بالقيام بهذا الإجراء في أحسن الظروف.

وجاء في بيان المؤسسة ، أن جميع وكالات المراقبة التقنية للسيارات المعتمدة من قبل وزارة النقل والأشغال العمومية ، قد شرعت في تدعيم طواقمها وتمديد ساعات عملها ، وهذا إلى غاية تلبية الطلب الظرفي على إجراء هذه العملية ، الذي يعرف ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة ، قبل أن تعود الوكالات إلى مواقيت عملها العادية في وقت لاحق.