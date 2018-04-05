رغم ماحدث في ملعب تيزي وزو.. ماجر يستدعي شاوشي للمنتخب الوطني

أعلن الناخب الوطني رابح ماجر عن قائمة تضم 24 لاعبا محليا تحسبا للمباراة الودية التي تجمع المنتخب الوطني المحلي ضد نظيره السعودي، وذلك في التاسع ماي المقبل بإسبانيا، وعرفت القائمة إضافة لـ24 لاعبا المستدعون للتربص تواجد 6 لاعبين في القائمة الاحتياطية.

القائمة الكاملة:

الحراس: شاوشي، صالحي، موساوي

الدفاع: عروس، عزي، نعماني، شافعي، بلكالام، بدران، بن موسى، عبد اللاوي

وسط الميدان: غربي، بن خماسة، بوخنشوش، العرفي، تابتي، زواري، الملالي، شريف الوزاني

الهجوم: بلخير، لاكروم، بورديم، عبيد، بوقلمونة

القائمة الإحتياطية:

بن دبكة، مكاوي، نقاش، درفلو، مرباح