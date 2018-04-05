جزائريون ضمن الجماعات الإرهابية في فرنسا

كشفت دراسة أجراها المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، وتنشر نتائجها في 10 أفريل الجاري، أن فرنسا في طليعة بلدان القارة الأوروبية تعرضا للهجمات الإرهابية منذ 2004، مضيفة أن عددا هاما من الإرهابيين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الفرنسية بحلول 2022 دون أن تعلم السلطات القضائية والأمنية كيف ستتعامل معهم.

وأضافت التسريبات الأولية لهذه الدراسة أن حوالي 1300 شاب فرنسي التحق بالجماعات الإرهابية التي تقاتل في العراق وسوريا، فيما عاد من هذه المناطق 323 مسلحا من بينهم 68 قاصرا.

ورفعت الدراسة الستار عن سبل تمويل العمليات الإرهابية، وهي: التمويل عبر المنظمات الإرهابية مثل "القاعدة" وتنظيم " داعش"، أو عن طريق المتعاطفين، والتمويل الخاص، سرقة الأموال وبيع المخدرات، وأخيرا التمويل العائلي غير المباشر أي الأموال التي تقدمها بعض العائلات لأولادها دون العلم أنها تسخر للقيام بعمليات إرهابية.

وأضافت الدراسة أن من بين 137 شخصا تمت دراسة سيرهم الذاتية، فإن 90 منهم فرنسيين و29 من ذوي الجنسيات المزدوجة (14 فرنسيا من أصول مغربية و10 من أصول جزائرية و5 من أصول تونسية) إضافة إلى 11 أجنبيا (بينهم 3 من المغرب، 3 من تونس، 3 من الجزائر، هندي واحد وباكستاني واحد).

وتطرقت الدراسة إلى السير الذاتية لـ137 شخصا من بينهم ست نساء تمت إدانتهن من قبل القضاء الفرنسي في قضايا تتعلق بالإرهاب بين 2004 ونهاية 2017، مشيرة إلى أن غالبية المتورطين من ذوي التأهيل الدراسي ضعيف المستوى ويعانون وعائلاتهم من الفقر ولديهم علاقات وطيدة مع بلدان شمال إفريقيا ودول منطقة الساحل.

وبينت الدراسة أن 47 بالمائة من بين 137 شابا أدينوا في قضايا إرهابية، لا يملكون أي شهادة دراسية، فيما حصل 24 بالمائة منهم على شهادة البكالوريا و3 بالمائة على شهادة الليسانس و1 بالمائة على شهادة الدكتوراه.