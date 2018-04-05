أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن فترة الخدمة الوطنية تحتسب في نظام التقاعد المباشر، أي بالنسبة للعمال الذين أحيلوا على التقاعد في سن الـ60 سنة فقط.

وفي رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، يتعلق بطلب احتساب سنوات الخدمة الوطنية للموظفين الذين أحيلوا على التقاعد النسبي ودون شرط السن، أوضح الوزير أنه" تطبيقا لأحكام قانون التقاعد فإنَّ فترة الخدمة الوطنية تحتسب فقط بالنسبة للتقاعد المباشر الذي يستفيد منه العامل الأجير بعد استيفاء شرط السن القانونية المحددة بستين (60) سنة".

وأشار زمالي إلى أن النظام الوطني للتقاعد يقوم على مبدأ التضامن بين الأجيال من خلال مساهمة العمال طيلة مسيرتهم المهنية باشتراكات تقتطع من رواتبهم لكي تستخدم لدفع معاشات ومنح المتقاعدين، مبرزا أن الأصل في الاستفادة من حق التقاعد يقوم على دفع اشتراكات لمدة محددة قانونا ضمانا لاستمرارية وديمومة منظومة التقاعد والحفاظ على التوازنات المالية للصندوق لفائدة الأجيال اللاحقة.

وفي هذا الصدد يحدد القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم شروط، الاستفادة من معاش التقاعد بعنوان النظام العام والتي تتمثل في بلوغ سن 60 سنة على الأقل للعامل، مع إمكانية استفادة المرأة العاملة من تخفيض هذا السن إلى 55 سنة بطلب منها، ومدة العمل الدنيا المحددة بـ 15 سنة على الأقل.

وفي ذات السياق ذكر زمالي أن نفس القانون المعدل بموجب الأمر رقم97-13 المؤرخ في 31 ماي 1997 الذي أسس التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن كإجراءين استثنائيين، و الذي تم إلغائهما بموجب القانون رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 المتعلق بالتقاعد، "حدد كل الفترات التي تعتمد وتحتسب في اعتماد هاذين النوعين من التقاعد دون إدراج سنوات الخدمة الوطنية".