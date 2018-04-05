الجيش تكمن من تزويد مركبات مرسيدس بمدفعية روسية

بدأت الجزائر بإنتاج مدافع على أساس الشاحنات الألمانية الثلاثية المحاور مرسيدس بنز زيتروس 2733أ. وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أن عملية الإنتاج تكمن بتثبيت المدفعية السوفييتية “دي-30” على الهيكل القاعدي للشاحنة.

وبذلك تزيد القدرات القتالية للمدافع ذاتية الدفع، مقارنة بـ”دي-30″، بفضل استخدام وسائل اتصال وأنظمة ملاحة حديثة. ويستخدم الجيش معدات صناعة السيارات الألمانية بنشاط، وبالإضافة إلى “مرسيدس بنز زيترس”، التي تستخدم مع المدافع المضادة للدبابات “إم تي-12” “رابيرا” وراجمات الصواريخ “بي إم-21” “غراد”، تستعمل وزارة الدفاع كذلك، مركبات أخرى ألمانية الصنع لتثبيت منظومات مضادة للطائرات من عيار 23 ملم والرشاشات ذات العيار الكبير “أوتيوس”.

وتتميز هذه الحلول التقنية بالتكلفة المنخفضة نسبيا. ويبلغ وزن مرسيدس بنز ريتروس 27 طنا وقوة المحرك – 326 حصان والسرعة – 89 كم/الساعة. وتطلق مدافع “دي-30” 8 قذائف في الدقيقة. ويتسع المخزن لـ40 قذيفة بوزن 3000 كيلوغرام. ويشكل عدد أفراد الطاقم 6 أشخاص. ويبلغ الحد الأقصى لإطلاق النار 15300 متر.