مسابقة توظيف أساتذة الابتدائي في ماي المقبل

فتحت وزارة التربية، باب التوظيف أمام خريجي الجامعات في جميع التخصصات العلمية و الأدبية – الاجتماعية، للالتحاق برتبة أستاذ مدرسة ابتدائية في ثلاث مواد وهي العربية، الفرنسية، الأمازيغية، على أساس الاختبار الكتابي بعنوان 2018، في حين تم فرض “الفرنسية” كمادة اختبار على كافة المترشحين وإسقاط مادة الانجليزية. بالمقابل رخصت الوظيفة العمومية لأول مرة للجامعيين حاملي “شهادة الدراسات العليا” في التخصصات العلمية للمشاركة في المسابقة.

قالت مصادر “الشروق”، أن مديرية تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية، بصدد وضع الرتوشات الأخيرة على التحضيرات الخاصة بتنظيم مسابقة التوظيف الجديدة بعنوان 2018، حيث فتحت باب التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ مدرسة ابتدائية في مادة اللغة العربية، على أساس “الاختبار الكتابي” الذي سيجرى نهاية أفريل الجاري أو بداية ماي المقبل، لفائدة خريجي الجامعات في جميع التخصصات الأدبية – الإنسانية ويتعلق الأمر بشهادة ليسانس في علم النفس، علم الاجتماع، العلوم السياسية والعلاقات الدولية، علوم الإعلام والاتصال، الحقوق، التاريخ، الجغرافيا، فلسفة، علوم اسلامية، علوم التربية، كما سيتم الترخيص لحاملي الشهادات الجامعية في التخصصات العلمية المشاركة في المسابقة الوطنية، وهي شهادة ليسانس في الإعلام الآلي، الكيمياء، العلوم الطبيعية، التسيير، العلوم المالية، العلوم الاقتصادية، العلوم التجارية، البيولوجيا، العلوم الطبيعية والحياة، الفيزياء، الرياضيات، بالمقابل سيتم فتح باب التوظيف لأول مرة في تاريخ المسابقات لحاملي “شهادة الدراسات العليا” أي “بكالوريا+4 سنوات” وهي شهادة جامعية تعادل شهادة الليسانس، ويخص الأمر الجامعيين حاملي شهادة الدراسات العليا في الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، البيولوجيا.

وبخصوص أستاذ اللغة الفرنسة، أوضحت المصادر، أنه سيتم فتح المجال أمام خريجي الجامعات حاملي شهادة ليسانس في تخصص “فرنسية” وليسانس في الترجمة إلى اللغة الفرنسية. فيما سيتم تمكين خريجي الجامعات حاملي شهادة ليسانس في اللغة الأمازيغية والثقافة الأمازيغية من تدريس مادة اللغة الأمازيغية بالمدارس.

وسيمتحن المترشحون للالتحاق برتبة أستاذ في مادة اللغة العربية في مادة الاختصاص “لغة عربية” لمدة ساعتين ومعاملها 03، واختبار في المواد العلمية لمدة ساعتين ومعاملها 3، واختبار ثالث في مادة تكنولوجيات الإعلام والاتصال لمدة ساعتين ومعاملها 01، كما سيتم فرض “الفرنسية” كمادة اختبار إجبارية معاملها 01 لمدة ساعتين مع إسقاط مادة الانجليزية، في حين سيجتاز الممتحنون للالتحاق برتبة أستاذ في مادة اللغة الأمازيغية اختبارا في مادة الاختصاص “الأمازيغية” لمدة ساعتين بمعامل 03، واختبار في “الثقافة العاملة” لمدة ساعتين والمعامل 01، واختبار في مادة تكنولوجيات الإعلام و الاتصال لمدة ساعتين معامل 01، واختبار في مادة الفرنسية لمدة ساعتين ومعاملها واحد. على أن يجتاز المترشحون لمادة الفرنسية اختبارا في مادة الاختصاص “الفرنسية” لمدة ساعتين ومعاملها 03، اختبارا في “الثقافة العامة” لمدة ساعتين بمعامل 01، واختبار في مادة تكنولوجيات الإعلام والاتصال لمدة ساعتين ومعاملها واحد.