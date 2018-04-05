السلطات الفرنسية ترحيل الإرهابي “أبوحمزة” إلى الجزائر

من المقرر ان تقوم السلطات الفرنسية بترحيل الارهابي الفرنسي ذو الاصول الجزائرية جمال بغال “أبوحمزة”.جمال بغال الذي نزعت منه الجنسية الفرنسية متورط في عملية ارهابية ضد السفارة الامريكية بباريس سنة 2001.

وحسب ما نقلت صحف فرنسية فأنه تقرر ترحيل الإرهابي المكنى “أبوحمزة” الى الجزائر قريبا.

وكان اول توقيف للإرهابي “أبوحمزة” في الامارات العربية المتحدة في جويلية 2001.

“أبو حمزة” يبلغ من العمر 52 سنة التحق بالقاعدة سنة 2001, وتورط في العديد من العمليات الارهابية بأوروبا والشرق الاوسط.