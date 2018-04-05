مجمّع معزوز يفتح باب التوظيف

أعلن مجمع معزوز عن توظيف 1200 عامل لتلبية إحتياجات وحدات تركيب السيارات الصينية من علامة Cherry و Shacman و Higer.وأفاد بيان للمجمّع أنه في إطار توسيع المصنع وتنويع الأنشطة ومجموعة معزوز صاحب العلامة التجارية نقاوس” عصير ومربى”.

والممثل الحصري للعلامة الصينية Cherry “سيارات وشاحنات صغيرة”، Shacman “الشاحنات”وHiger “الحافلات” في الجزائر.

بهدف تعزيز قدرتها العاملة من خلال توظيف 1200 عامل من ذوي المهارات ” العمال والفنيين والمهندسين والمديرين”.

كما سيتم فتح 320 منصب بدءًا من الأسبوع الثاني من الشهر الحالي. سواء لحاملي الشهادات وأصحاب الخبرة و الموظفين الجدد.

من أجل تطوير المجمع في إدارات الموارد البشرية والمالية والمحاسبة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والإنتاج.

كما سيقوم المجمع بالتكوين والتدريب المستمر لموظفيها ، مع ضمان تدريب أكثر من 350 من كبار المدراء التنفيذيين.

هذا سيولد 3500 فرصة عمل غير مباشرة في جميع أنحاء الوطن وخاصة في شرق البلاد بولاية سطيف.

وأعلن الرئيس التنفيذي للمجموعة ، أحمد معزوز: “إن مواردنا البشرية هي الأساس في سياسة إدارة الموارد البشرية لدينا”.

وهدفنا ” هو استقرار موظفينا. وبرامج التدريب مصممة لتحسين مهارات وأداء مالموظفين”.

ويعتمد المجمع مرة أخرى على الكفاءات الوطنية الجزائرية في إعلان توظيف مواهب الغد وتعزيز تنمية المهارات والتطوير المهني.

من خلال تنفيذ دورات دولية للقادة المستقبليين، وتمثل هذه السياسة تحديًا استراتيجيًا لمجموعة معزوز.

التي تهدف إلى بناء فرق عالية الأداء لضمان تطوير واستدامة أنشطتها ، استنادًا إلى أربعة أركان رئيسية ، وهي:

– تنوع وجهات النظر المختلفة من أجل توقع التغييرات على نحو أفضل في السوق العالمي.

– التنقل إلى وظائف أو قطاعات جديدة ، لتمكين الموظفين من التطور لتلبية طموحات المجموعة.

– الإنصاف ، على أساس الأجر الفردي ، وغطاء الضمان الاجتماعي المرجعي وسياسة التطور المتقدمة.

– المسؤولية ، من خلال الإجراءات التي تنفذ كل يوم في جميع أنحاء الجزائر، في مجال الاهتمام الدائم بالأخلاقيات والأمن والتنمية الشخصية.

ويأتي هذا الإعلان بعد فترة وجيزة من بدء العمل في الشهر الأول لوحدة التركيب المصغرة لشاحنة “شيري”الموجودة في سطيف.

تحت اسم “هربيل”، ويتم تسويقها في الجزائر بأسعار تنافسية، حيث أنها الوحيدة التي تباع بأسعار أرخص من السيارات المستوردة.

بالإضافة إلى المركبات التي سيتم تصديرها إلى دول أفريقية أخرى،.

كما أن مجمع معزوز يخطط لتصنيع قطع الغيار هنا في الجزائر وتصديرها إلى جميع الوحدات الصناعية لهذه العلامات التجارية.

في جميع أنحاء القارة الأفريقية، كما تم توقيع 3 عقود تصدير لشاحنة ” Shacman” بقيمة 12 مليون دولار أمريكي.

سيتم تصدير ما بين 250 و 300 وحدة في الجزائر إلى مالي ومصر وتونس.حسبما أكده أحمد معزوز.

وافاد أن المصنع يغطي 18 هكتارا والذي تقدر تكلفته الاستثمارية بـ 80 مليون أورو وهو حوالي 45 بالمائة .

مع توقعات إيجابية عند 70 بالمائة في السنة الأولى من الدخول في الإنتاج.