خلّيه يعوم لمقاطعة السردين .. تصنع الحدث

انطلقت حملة “خليه يعوم” لمقاطعة السردين عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي والذي يتراوح سعره بين 450 و600 دينار، في مرافئ الصيد المعروفة شرقا وغربا.

بدأت بوادر المقاطعة من الشلف وعنابة والعاصمة، على إيقاع #ارخسوها_بالترك، وهي مقولة شهيرة للخليفة عمر بن الخطاب.

ويباع السردين حاليا بأثمان تتراوح بين 550 و700 دينار.

واختار مروجو حملة “خليه يعوم” التموقع مع “خيار لا رجعة فيه لصد الغلاء الفاحش وارهاق جيب المواطن”.

وتنتشر هذه الحملة بسرعة كبيرة وتكاد تصل الولايات جميعا.

علما ان من الصيادين من رمى أطنانا من السردين بالسواحل أو أرجعه الى البحر، حتى لا تنخفض أسعار السردين.