هكذا ستحول حديقة الوئام بن عكنون لديزني لاند الجزائر

أدارت الشركة المسيرة لــ “ديزني لاند”باريس، ظهرها للعرض المقدم من طرف مدير شركة الإستثمار الفندقي حميد ملزي، بتجسيد أول فرع لها في الجزائر.

حسب مراجع إعلامية موثوقة و مؤكدة ، رفض مسيرو “ديزني لاند”، عرض ملزي بسبب عدم توفر الشروط التقنية للمشروع، عكس ما هو متعامل به في فروع الشركة عالميا.

وتستقطب “ديزني لاند” باريس، أكثر من 12 مليون زائر سنويا، مما يُدِرُ أرباحا طائلة على الشركة .

ويسعى مدير شركة الاستثمار الفندقي، حمدي ملزي إلا إقامة مدينة ملاهي ضخمة على أرضية حديقة التسلية ببن عكنون بإعتباره مسيرا لها.

إلا أنّ ملزي إصطدم برفض مقترحه لإقامة المشروع، الذي لم يلقى الإجماع، من طرف مسيري “ديزني لاند” بفرنسا.

وتتخبط حديقة بن عكنون، في جملة من المشاكل الإدارية والإقتصادية، شكلت عبئا على خزينة الدولة.

وارتضى ملزي، البحث عن مستثمرين أجانب، لإعادة تطوير وهيكلة الحديقة، وإدارتُه الأن بصدد دراسة عروض إسبانية وسويدية، وفرنسية، لتسيير الحديقة.