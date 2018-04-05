المدربون الفرنسيون يهاجمون إختيارات ماجر

تحول المدرب الوطني، رابح ماجر لـ”فريسة سهلة” للمُدربين الفرنسيين هذا الأسبوع، وذلك بسبب خياراته “العشوائية” خلال التربص الأخير لمُحاربي الصحراء.

وبدأت إنتقادات تقنيي “ليغزاغون” من “لوهافر” عندما عبّر “أوزفالد تانشو” عن دهشته من طريقة التعامل مع لاعبه “زين الدين فرحات”.

وإستغرب الرجل الأول في “الهاك” من الاعتماد على “زينو” لـ180 دقيقة كاملة خلال مُبارتين وديتين دون أهمية أمام “تانزانيا وإيران”.

وبعد ساعات بعدها جاء الدور على “ريمي غارد” الذي “عاكس” تصريحات ماجر بخصوص الجاهزية البدنية لمتوسط الميدان، سفير تايدر.

وإعتبر مُدرب “إيمباكت مونريال” بأن الحديث عن عدم جاهزية لاعبه أمر لايستند لأي مُعطيات تقنية وعلمية واضحة المعالم.

ومن المُنتظر أن تكرر هذه الإنتقادات في الفترة القادمة، خاصة وأن أسطورة “بورتو” لايخدم نفسه بخرجاته الفريدة من نوعها.