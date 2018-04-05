دراج إسباني يروي مغامراته و ما حصل له في طواف الجزائر

أبدى الدراج الإسباني “أكسل كوستا” من فريق “VIB SPORT” من البحرين، عن استيائه من سوء تصرف بعض الأشخاص في طواف الجزائر 2018 الذي جرى في الفترة ما بين 27 مارس إلى 2 أفريل.

وصرّح أكسل كوستا لموقع “Biciciclismo” الشهير والخاص برياضة الدراجات الهوائية:

“المرحلة الأولى من طواف الجزائر، كانت بمثابة مغامرة حقيقية للسبّاق الإسباني ، كان يجب علينا أن نكون في مطار الجزائر على الساعة 10.00”.

وأضاف: “لم نكن على علم إلى أين سنذهب أو أي شيء آخر، وقد تم تجهيز طائرة خاصة بكل الدراجين والمسؤولين”.

وتابع: “كنا جميعا في رحلة واحدة، البعض كان واقفا والبعض الآخر يدخن، كان أمرا يستحق المشاهدة”.

وأردف: “بعدها حطت الطائرة في وسط الصحراء على بعد خطوتين من النيجر”.

وختم كلامه: “بعد نهاية المرحلة الأولى، ذهبنا إلى الفندق وأكلنا قليلا ومرة أخرى ركبنا الطائرة من أجل المشاركة في المرحلة2”.

وكانت المرحلة الأولى قد جرت في “تمنراست” على طول 120 كم في مسار مغلق.

وعاد الإسباني للحديث عن فوزه بالمرحلة الثالثة من طواف الجزائر وأكد أنه كان واثقا من ذلك وعمل على تحقيق الفوز.