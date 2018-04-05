بالفيديو : بعد عامين من الحادثة .. تحقق كلام الشاب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يعود لسنة 2016 لشاب جزائري من سيدي بلعباس يخاطب فيه وزير الشباب والرياضة السابق الهادي ولد علي.

حيث قال الشاب للوزير السابق ولد علي أن الوالي السابق لولاية محمد حطاب سيأخد مكانه وفعلا تحقق كلامه، بعد عامين من الحادثة.

حيث قام اليوم الأربعاء،رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتغيير حكومي مس 4 حقب وزارية حيث عين محمد حطاب وزيرا للشباب والرياضة.

وكان محمد حطاب الوالي السابق لولايتي سيدي بلعباس وبجاية من مواليد 29 – 10- 1964 ( 54 سنة ) ببرج منايل،

قد تقلد عدة مناصب منها أمين عام لولايتي الجزائر العاصمة وسطيف ووالي منتدب للحراش ووالي لولاية سيدي بلعباس.