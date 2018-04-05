بيكانتو الجديدة تفتقر لأبسط الأشياء في السيارة

اكتشف المهتمون بشراء بيكانتو الجديدة و التي تم عرضها للبيع بسعر يراوح 139 مليون، أنها تفتقر لأشياء أساسية مثل الراديو وشاشة عرض الكترونية، ولا حتى “جونت الياج”.

هذه المنقوصات يسميها المواطنون في الجزائر العميقة “سيارة حطبة”،

ولا علاقة لها بما تخيله هواة الـ”بيكانتو” الجديدة، سنة 2018، لا علاقة لها بنوع بيكانتو Ex وGt line.

وهذا ما أثار إصرارا حتى لدى عشاق هذه الماركة، على المقاطعة والانضمام الى حملة “خليها تصدي”.

والسيارة المركبة في الجزائر خفض سعرها من 189 الى139 بداية من يوم 8 أفريل ويركبها مجمّع “غلوبال موتور”.

ويستفيد المجمّع من دعم صندوق الاستثمار بـ19 من المئة، وإعفاءات ضريبية، مثل الضريبة على القيمة المضافة.

وسيعلن المجمّع تخفيضات مغرية على سيارات “كيا ريو” الجديدة و”سبورتاج”، لاحقا.