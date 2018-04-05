بالفيديو : ألو بورتو تخلف ردود عالمية و تثير سخرية القنوات العربية

يستبب الناخب الوطني رابح ماجر في موجة سخرية على مواقع التواصل الإجتماعي ، تصريحات دافع فيها صاحب الكعب الذهبي على نفسه لكنها إنتهت بهاشتاق ساخر بالعربية و الفرنسية تحت شعار ألو بورتو و هذا الشعار أشعل منصات و مواقع الجزائرية ، و كان ذلك في معرض تدليله لقدرته الكبيرة في جلب لاعب جزائري قال ماجر إتصل بي نادي بورتو و طلب مني بعدم إرهاق اللاعب براهيمي كثيرا في مقابلة الرياضية ضد إفريقيا الوسطى و لكن في حال حاجة إليه أن لا أتردد بالإتصال بنادي بورتو