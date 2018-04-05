هذه هي المهمة الجديدة لعلي حداد

تسعى الجزائر لتشكيل أول خارطة للإستثمار الصناعي تشمل كل الفرص الإستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي في 48 ولاية بناءً على الميزات التنافسية و المقومات الإستثمارية التي تتيحها كل منطقة جزائرية حيث تستهدف الخريطة مساعدة رجال الأعمال حداد على اتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة حول الامكانات والمقومات التنافسية المتاحة، والأماكن التى يمكن ضخ استثمارات بها.

واللافت أن الحكومة هذه المرة أسندت مهمة تشكيل هذه الخارطة للمستثمرين و رجال الأعمال أنفسهم في خطوة تريد منها الحكومة أن تخطو بإتجاه الإنفتاح نحو اشراك القطاع الخاص في التسيير الإقتصادي وبالتالي إزالة كل العراقيل و المنغصات التي تؤثر على مناخ الإستثمار.

تكليف علي حداد بالمهمة

وكلفت الحكومة عبر وزارة الصناعة و المناجم منتدى رؤساء المؤسسات الذي يرأسه رجل الأعمال علي حداد لتشكيل "خارطة صناعية " حسب ما كشفت عنه مجلة "Maghreb Confidentiel " في عددها الصادر هذا الخميس.

هذه "الخريطة الصناعية" ستعمل ، حسب المصدر نفسه ، على مساعدة الحكومة أيضا على توجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية بشكل أفضل.

وأُوكلت مهمة إعداد المسودة الخاصة بها لـ3 أعضاء من " الأفسيو".

ويتعلق الأمر بكل من محمد شريف بلميهوب و رفيق بوكلية حسان بالإضافة الى يوسف بن عبد الله.

وسيكون لهؤلاء أربعة أشهر لإكمال عملهم ، و بعدها يتم تقديم استنتاجاتهم إلى الوزير الأول أحمد أويحيى.

و تهدف الحكومة إلى إنعاش القطاع الصناعي وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الخام تمهيدا له ليقود مرحلة ما بعد النفط ويمر ذلك حتما عبر إنشاء خارطة صناعية متكاملة تشمل إحتياجات القطاع الصناعي في الجزائر وكذلك المناطق التي يمكن إنشاء مشاريع ناجحة فيها.