شاهد سبب إرتداء رئيس نادي سعودي لقميص المنتخب الوطني الجزائري

ظهر رئيس فريق الإتفاق السعودي، خالد عبد الله الدبل، خلال التدريبات الأخيرة لفريقه، مرتديا قميص الخضر، في خرجة فريدة من نوعها.

وكشف موقع “البيان” السعودي، أن خالد عبد الله الدبل، أراد إظهار دعمه لحارسه الجزائري، رايس وهاب مبولحي من خلال هذه الخرجة.

وأصبح رئيس نادي الإتفاق، مناصر للمنتخب الجزائري بعد نجاح صفقة مبولحي، وتألقه مع نادي الإتفاق، منذ انضمامه إليه في الميركاتو الماضي.

كما جاءت هذه الخرجة، عرفانا من رئيس النادي بالمجهودات التي يقدمها مبولحي، وتأكيدا على تمسك نادي الإتفاق بخدماته.