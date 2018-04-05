هذا ما قالته الوزيرة نورية بن غبريت بعد تجديد الثقة فيها من طرف الرئيس بوتفليقة

قالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت في أول تعليق لها، اثر التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية بوتفليقة أمس، والذي أبقاها كوزيرة للقطاع رغم الإشاعات الكثيرة التي تم تداولها مؤخرا حول إنهاء مهامها في التعديل الذي كان مرتقبا، ووصل الأمر لحد إصدار أحد أعضاء مجلس الأمة لبيان طالب فيه الرئيس بإقالة الوزيرة بن غبريت. قالت أنها "سعيدة بهذه الثقة".

وكانت بن غبريت تتحدث للصحفيين على هامش جلسة برلمانية، وقالت: "سعيدة بالثقة المتجددة التي أحظى بها من طرف رئيس فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".

وأضافت الوزيرة أنها ستواصل مهمتها من أجل تحسين المدرسة الجزائرية، وفق تعبيرها.

تواريخ نهاية السنة لن تتغير

في سياق آخر، أكدت الوزيرة نورية بن غبريت أن تواريخ نهاية السنة الدراسية الحالية، لن تتغير، رغم التغيير الذي طرأ على رزنامة الامتحانات الرسمية النهائية.

اجتماع اليوم مع النقابات سيحمل قرارات إيجابية

كما أكدت الوزيرة أن الاجتماع المرتقب أن ينعقد اليوم بين الوزارة و نقابات التربية سيحمل قرارات و أخبار إيجابية، دون أن تعطي تفاصيل أكثر.