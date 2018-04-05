إجتماع طارئ بين الفاف و ماجر للفصل في مستقبل تايدر و شاوشي

قرر المدرب الوطني رابح ماجر الاجتماع برئيس الإتحادية خير الدين زطشي للفصل في مستقبل ثنائي “الخضر” شاوشي وتايدر خلال الأسبوع الحالي.

أين بات لاعبا المنتخب الوطني مهددان بالطرد نهائيا ودون رجعة لينظم إلى قائمة المغضوب عليهم، بعد إتهامهما بالإساءة للكرة الجزائرية حسب المختصيين.

الصحف العربية تناقلت حادثة “شاوشي” بإسهاب !

وصنع ابن مدينة برج منايل الحدث أمس في الصفحات الكبرى لدى وسائل الإعلام العربية على رأسها “العربي الجديد” و”إرم نيوز”.

أين عنونا:”جامع كرات يُورط الجزائري شاوشي في لقطة غير رياضية” والثانية”طرد فوزي شاوشي بعد اعتدائه على جامع الكرات”.

تايدر “بهدل” ماجر والأخير في قمة الغضب !

كما بات متوسط ميدان محاربي الصحراء ولاعب أمباكت مونتريال سفير تايدر، مهدّدا هو الآخر بالطرد النهائي من المنتخب.

بعدما ردّ على التصريحات الأخيرة على مدربه عندما أكد انّه لم يخضع لفحص الجاهزية البدنية حيث كذّبه بطريقة غير مباشرة.