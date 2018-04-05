كوندور تعلن عن إطلاق هاتفها الجديد Allure M3 في الأراضي الفرنسية

أعلنت الأربعاء شركة كوندور عن إطلاق هاتفها الجديد Allure M3 في فرنسا.

وبحسب ما أورده موقع “Les Echos” فإن الهاتف الجديد سيكون متاحا بالسوق الفرنسية ابتداء من شهر جوان القادم بسعر 299 يورو.

الهاتف الجديد يشبه في تصميمه iPhone X لعلامة آبل.

ويأتي بمواصفات محترمة، أهمها شاشة بأبعاد 19:9 ودقة Full HD، بحجم 6.2 إنش، إضافة إلى كاميرتين خلفيتين 16 + 5 ميغابيكسل، معالج ميدياتيك Helio P20 ثماني الأنوية و 4 جيغا من الذاكرة العشوائية، ناهيك عن سعة تخزين 64 جيغا.

ويدعم الهاتف أيضا مستشعر البصمات وتقنية Face Unlock 3D، إضافة إلى الشحن اللاسلكي ومنفذ USB-C، كما يشتغل بنسخة أوريو 8.1 من نظام أندرويد.



وبهذا تكشف كوندور عن نواياها في المنافسة القوية بالسوق الفرنسية، حيث تستهدف الحصول على حصة 10% من السوق هناك في آفاق 2019، حسب “Les Echos”.

ذات المصدر أورد عن رئيس مجلس إدارة الشركة، عبد الرحمن بن حمادي قوله “في الجزائر تمكنا من خطف المرتبة الأولى في السوق من سامسونج في ظرف 5 سنوات، وبعد سنتين من التفكير في دخول السوق الفرنسية، حان الوقت الآن للخروج من حدودنا” مضيفا “نحن مثال على التعاون جنوب-شمال”.

ويجدر التذكير أن مجمع كوندور استحوذ مؤخرا على الشركة الفرنسية Evodial وقام بتغيير اسمها إلى Condor France.