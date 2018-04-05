جماهير مانشستر سيتي تتحسر على عدم التعاقد مع محرز!

بعد الخسارة المذلة لـ”مانشستر سيتي” على يد “ليفربول” سهرة أمس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بثلاثية كاملة، تحسرت جماهير “السيتي” على عدم التعاقد مع “محرز”.وقالت الجماهير عبر مواقع التواصل الإجتماعي: “بالنظر للإحصائيات وإلى مجريات المباراة، فإن وجود لاعب مهاري مثل رياض كان سيغيّر الكثير”.

وأضاف البعض: “مرواغاته و مهاراته كانت لتحرك دفاع ليفربول وتنعش أمال مانشستر سيتي”.

كما لام البعض الآخر تكتيك “غوارديولا” الذي كان سبب خسارة فريقهم على حد تعبيرهم.