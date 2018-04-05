بالفيديو.. شاهد هدف هلال سوداني العالمي

وقع النجم الدولي الجزائري هلال العربي سوداني هدف في غاية الروعة أمسية اليوم الأربعاء في نصف نهائي منافسة كأس كرواتيا.

الذي جمع فريقه دينامو زغرب بالضيف ريجيكا وإنتهى بفوز زملاء هلال العربي سوداني بثلاثية دون رد.

وسجل الأسمر الجزائري الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة ال80 بعد أن وجد نفسه وجه لوجه مع حارس الخصم رافعا الكرة فوق رأسه بطريقة رائعة.

وسيواجه دينامو زغرب في النهائي فريق هايدوك سبليت في ال23 ماي المُقبل بعد أن إقترب من التتويج بلقب الدوري الكرواتي.