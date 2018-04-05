بينتيز: “مع سليماني أصبحنا أقوى”

أشاد “رافا بينتيز” مدرب “نيوكاسل” بمهاجم فريقه “إسلام سليماني” الذي شارك أخيرا مع فريقه السبت الماضي وساهم في فوز الفريق ضد هيدرسفيلد.وقال “بينتيز” في تصريحات نقلها موقع “كرونيكل”: “وجود مهاجم بمواصفات التي يتمتع بها سليماني يعني أنه يمكنك أن تصبح أقوى”.

وأضاف: “وجوده في الفريق ساهم بتطور أداء زملائه خاصة في الشق الهجومي”.

وختم كلامه: “بمجرد تعاقدنا مع الجزائري تحسن مردود المهاجمين”.