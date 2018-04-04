فسخ عقد الجزائري بن يطو مع الشباب السعودي

اتفق نادي الشباب السعودي، مع محترفه الجزائري محمد بن يطو، على فسخ التعاقد بينهما بالتراضي، والذي كان من المقرر أن ينتهي مطلع عام 2019.

وكان اللاعب الجزائري، قد حصل مؤخرا، على رخصة من الاتحاد الدولي، بفسخ عقده مع الشباب، دون الرجوع إلى إدارة النادي، نظرًا لعدم تسلمه 5 رواتب متأخرة.

وتعتزم إدارة نادي الشباب، الاستغناء عن أغلب المحترفين الأجانب، بنهاية الموسم، والاحتفاظ فقط بالمدافع الجزائري جمال بلعمري، والحارس التونسي فاروق بن مصطفى.