بن غبريط تقدم مقترحات لتفادي إضراب الإثنين القادم

قدمت وزارة التربية الوطنية، جملة من المقترحات، التي من شأنها إنهاء الانسداد القائم بالقطاع، وهو ما يؤكد قرب انفراج أزمة “وزارة-كناباست”، بعدما تم الاتفاق على تحديد 31 أوت المقبل كآخر أجل لإنهاء عمل اللجنة التقنية المشتركة المعنية بتحديد النسب البيداغوجية لترقية الأساتذة في الرتب المستحدثة على أن تعقد النقابة مجلسا وطنيا “استثنائيا” السبت المقبل لتقييم نتائج اللقاء والفصل في إضراب 9 أفريل الجاري.

أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة لـ”الشروق”، أن “الكناباست” لمست إرادة قوية من ممثلي وزارة التربية الذين أشرفوا على جلسة الصلح الأخيرة، لتسوية الملفات العالقة من خلال الإجابات التي قدموها والتي تصب عند إنهاء الانسداد القائم، وأبدوا حرصهم على إعادة بناء العلاقات بين جميع أعضاء الجماعة التربوية، مؤكدا أن اللقاء الماضي يختلف تماما عن اللقاءات السابقة من حيث الاستعداد لتجسيد المطالب المرفوعة في الإشعار بالإضراب. وأكد محدثنا أن جمعيات عامة ستنظم بالمؤسسات التربوية اليوم وغدا، على أن تعقد المجالس الولائية الخميس والجمعة المقبلين، ليتم في الأخير استدعاء مجلس وطني “استثنائي” السبت المقبل للفصل في الحركة الاحتجاجية المقبلة باتخاذ قرار في مصير الإضراب المزمع في 9 أفريل الجاري.

تحديد نسبة ترقية الأساتذة قبل 31 أوت المقبل

وأضاف محدثنا أنه تم الاتفاق على عدة نقاط أبرزها تنظيم امتحان مهني للترقية في الرتب المستحدثة “رئيسي ومكون”، بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاثة خلال السنة الدراسية الجارية 2018، وفق القانون والتنظيم الساري المفعول، إلى جانب الاتفاق على إنهاء عمل اللجنة التقنية المشتركة “وزارة-نقابات” التي نصبت مؤخرا، في الـ31 أوت المقبل كأقصى حد، لتحديد النسبة البيداغوجية لترقية الأساتذة في الرتب المستحدثة، مقابل إلغاء الامتحان المهني للمعنيين الذين تتوفر فيهم الشروط، وتكون بذلك الوزارة قد تراجعت عن التاريخ الذي حددته في وقت سابق وهو الـ31 ديسمبر المقبل، وهي النقطة التي أثارت حفيظة النقابة.

“دورة استثنائية” للرتب الآيلة للزوال

وبخصوص الشق المتعلق بتسوية وضعية المنتمين للرتب الآيلة للزوال، فقد تم الاتفاق على إحصاء أساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدرسة الابتدائية الذين لم يستفيدوا من التكوين لسبب أو لآخر وفق الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تنظيم دورة استثنائية لفائدتهم خلال السنة التكوينية 2018/2019.

احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد

وستواصل وزارة التربية الوطنية، تنظيم امتحان شهادة الكفاءة العليا لفائدة المنتمين لرتبة “معلم مساعد” طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك، وملف التسوية النهائية لهذا الموضوع بما فيهم الذين تم ترقيتهم قبل التاريخ الذي حدد سابقا إلى رتبة معلم مدرسة ابتدائية، يحال على اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة اختلالات القانون الأساسي الخاص. إلى جانب الاتفاق على احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد بتفعيل أحكام المرسوم الرئاسي رقم 17/109، المؤرخ في 2017، الذي يحدد تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد، على أن يتم إرسال تعليمات لمديريات التربية “لتوحيد” تطبيق الأحكام.

وفي مجال “طب العمل، تم الاتفاق على استكمال تنصيب ما تبقى من مراكز طب العمل بـ6 ولايات، بعدما تم افتتاحها بـ44 ولاية، على أن يتم تنظيم مسابقة دورية لتوظيف أطباء مختصين “أطباء العمل”، وفق الاحتياج الميداني تطبيقا للقرار الوزاري المشترك، بعنوان 2018 وذلك قبل تاريخ ديسمبر المقبل. بالتنسيق مع وزارة الصحة لوضع أطباء تحت تصرف المراكز في حدود المناصب المتوفرة.