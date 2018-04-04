كل من يملك وثيقة بيومرتية سيتحصل آليا على الرخصة الجديدة

كشف مدير السندات والوثائق المؤمنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حسان بوعلام، اليوم، أن لجان مشتركة بين وزارتي الداخلية والنقل والأشغال العمومية، تعمل على “تحديد الجانب القانوني” الخاص بتسيير وتطبيق نظام التنقيط المستحدث في إطار رخصة السياقة البيومترية الالكترونية وتحديد مهام المندوبية الوطنية للسلامة المرورية.

وقال بوعلام حسان في تصريح للصحافة على هامش زيارة موجهة لوسائل الإعلام إلى مديرية السندات والوثائق المؤمنة ببلدية دار البيضاء للوقوف على عملية استصدار الوثائق البيومترية (بطاقة التعريف، جواز السفر، رخصة السياقة)، أنه “فيما يخص تسيير نظام التنقيط الذي تم في إطار استعمال رخصة السياقة البيومترية الالكترونية التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد الفارط، فإن لجان مشتركة بين وزارتي الداخلية والنقل والأشغال العمومية تعمل على تحديد الجانب القانوني لهذه العملية”.

وبعد أن أشار إلى أن “السائقين الجدد تمنح لهم 12 نقطة فيما تمنح 24 نقطة للحاصلين على رخصة سياقة قديمة”، أكد أنه “سيتم سحب عدد نقاط السائق حسب خطورة كل مخالفة يرتكبها”، موضحا أنه بعد “انتهاء هذه اللجان من عملها يتم استكمال تطوير النظام الوطني الآلي، الأمر الذي يسمح بسحب نقاط السائقين المخالفين لقواعد المرور بصفة آلية”. كما تعمل هذه اللجان، حسب المسؤول نفسه، على “إعداد مشروع قانون يحدد مهام المندوبية الوطنية للسلامة المرورية” والتي من المقرر “أن ترى النور قريبا”، حسبما صرح به يوم الأحد الفارط وزير الداخلية نور الدين بدوي.

واكد بوعلام حسان أنه “سيتم استعمال تقنيات رخصة السياقة البيومترية الالكترونية في البطاقة الالكترونية لتسجيل المركبات التي ستدخل حيز الخدمة بداية سبتمبر القادم”، الأمر الذي يجعل “العمل سهلا وسريعا نظرا للخبرة المكتسبة”.

وحسب الشروحات التي قدمها هذا المسؤول فإن المواطنين المتحصلين على أي وثيقة بيومترية غير ملزمين بتقديم ملف إداري خاص برخصة السياقة الجديدة، كما أنهم “معفيون من أخذ البيانات البيومترية”.

كما “تم حذف نسخة من عقد الميلاد 12 خ “ من الملف. ووفق المصدر نفسه، فإن عملية استصدار هذه الرخصة الجديدة تخص السائقين الجدد والمتحصلين على أصناف جديدة ببلديات بابا أحسن، القبة، الجزائر الوسطى والدار البيضاء، وسيتم تعميمها ابتداء من الثلاثي الثاني لسنة 2018 على جميع بلديات الجزائر العاصمة، وبجميع بلديات القطر الوطني ابتداء من الثلاثي الثالث من السنة نفسها. وستنطلق عملية استبدال رخصة السياقة الكلاسيكية بالرخص الجديدة “حسب تواريخ انتهاء صلاحياتها” بكل بلديات الوطن خلال الثلاثي الأخير لعام 2018.